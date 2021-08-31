​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يستذكر ٣٣ شهيداً في الشدادي

بحضور العشرات من أسر الشهداء وأهالي ناحية الشدادي، أقام مجلس عوائل الشهداء يوم أمس الاثنين مراسم استذكار ٣٣ شهيداً، استشهدوا خلال شهر آب في مناطق وأوقات مختلفة، وذلك في صالة الحرية.

بدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، من ثم قرأت عضوة مؤسسة عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، أسماء الشهداء، بعد ذلك ألقت الإدارية في مركز أوقاف الشدادي، صابرين الطراف كلمة قدمت خلالها العزاء لذوي الشهداء.

وأكدت أن الشهداء وحدهم من سطروا ملاحم البطولة، واختاروا طريق الحرية من أجل ذويهم وشعبهم، واستطاعوا من خلال تضحياتهم دحر القوى الظلامية التي عاثت فساداً ودماراً في المنطقة.

كما ألقى عضو مجلس الشدادي العسكري، عودة الحسين، كلمة قال من خلالها: "نستذكر اليوم أبطال الثورة والحرية الذين سطروا أروع الملاحم في ميادين القتال، وهم الرمز والفكر الذي ينير هذا المجتمع نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة وإيصال الوعي إلى مجتمعاتنا في جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف "اليوم في مدينة الشدادي نستذكر نخبة من الأبطال الذين كان لهم الدور الأكبر من أجل أن تعيش جميع شعوب الشمال السوري بحرية وكرامة، ونقسم بالسير على خطا شهدائنا حتى بناء سوريا ديمقراطية".

وانتهى الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيي الشهادة والشهداء.

(ب د/س ر)

ANHA