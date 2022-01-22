​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يستذكر 29 شهيداً من شهداء كانون الثاني في دير الزور

وأقيمت مراسم الاستذكار في ساحة المجلس العسكري في الكسرة بريف دير الزور الغربي، بحضور حشد من عوائل الشهداء وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية في دير الزور.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي العديد من الكلمات، التي تطرقت إلى الدور البارز للشهداء، وإنجازاتهم العظيمة في دحر الإرهاب وتضحياتهم التي بذلوها من أجل الكرامة والحرية.

في هذا الصدد، قالت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في دير الزور، وفاء جلال:"قمنا اليوم باستذكار 29 شهيداً في دير الزور من شهداء قوى الأمن الداخلي وشهداء قوات سوريا الديمقراطية وقوات الدفاع الذاتي"، موضحة أن "لهؤلاء الشهداء الفضل الكبير في دحر الإرهاب في مناطقنا وتحريرها من رجس داعش الإرهابي"

وأشارت إلى أنه "تم استذكار 29 شهيداً من شهداء الشهر الأول بحضور عوائلهم، وأن هؤلاء الشهداء هم فخر الأمة

عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا في مخيم أبو خشب، زهرة التايه، قالت: "اليوم حضورنا في استذكار شهدائنا واجب علينا، فشهداؤنا هم منارة الحرية".

واختتمت بالقول: "إننا نعاهد كل شهيد بأننا مشاريع شهادة ونحن على خطاهم سائرون، وإننا ننحني إجلالاً وتكريماً لروح كل شهيد بذل روحه من أجل الحرية وأخوة الشعوب".

(ع/ س ر)

ANHA