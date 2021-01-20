واستند مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو في دعواه ضد فضائية روداو إلى مواد نشرتها الفضائية، أكد المجلس أن هذه الفضائية بعيدة عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع.

وجاء في نص الدعوى التي رفعها مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو "إن فضائية روداو قامت بتشويه أخبار خاصة بروج آفا، وهي قيامها بتحريف اللوغو الرسمي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وقيام القناة ببث مادة إعلامية مأخوذة من وكالة الأناضول التركية والتابعة للاستخبارات التركية حول ناحية عين عيسى، ونشر مواد أخرى بعيدة عما يجري على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا".

وطالب المجلس النيابة العامة بإصدار قرار مبدئي" بوقف عمل مكتب الفضائية في قامشلو، وتحريك دعوى الحق العام بجرائم تزوير، وتشهير ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة ومخالفة قانون الإعلام".

(م ح)