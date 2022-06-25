​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يقيم مراسم نقل رفات والدة 4 شهداء إلى مزار الشهيد دليل ساروخان

تكريماً لنضالها الثوري ينقل مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو رفات الأم نوفة إسماعيل رشو، من مقبرة الهلالية غرب مدينة قامشلو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في شرق المدينة، عبر مراسم تقام اليوم السبت في تمام الساعة الـ 18:00.

يشار إلى أن الأم نوفة إسماعيل رشو من مواليد 1940 قرية حجي ناصر غرب مدينة قامشلو، انخرطت في العمل الجبهوي بروج آفا منذ عام 1980 بعد لقاءها بالقائد عبد الله أوجلان في لبنان.

فقدت مدينة قامشلو هذه القامة الوطنية عام 2015 إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ 71 عاماً، وهي والدة أربعة شهداء في حركة حرية كردستان، وتعتبر إحدى النساء الأوائل في مدينة قامشلو اللواتي التقين بالقائد عبد الله أوجلان.

الأم نوفة هي والدة أربعة شهداء من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (HPG) وهم: الشهيد سمير حمدين، الاسم الحركي (أحمد)، والشهيد مصطفى حمدين، الاسم الحركي (خيري)، والشهيد عصام حمدين الاسم الحركي (سلمان)، والشهيد أنور حمدين، الاسم الحركي (أورهان)، استشهدوا في أوقات وتواريخ متفرقة في جبال كردستان.

(س أ/ س ر)

ANHA