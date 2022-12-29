​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يندد بصمت القوى الدولية حيال استخدام تركيا الأسلحة الكيماوية

أدلى مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود بحلب ببيان، ندد فيه بصمت القوى الدولية حيال استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع.

وقُرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب، باللغتين؛ الكردية من قبل عضوة المجلس نسرين إسماعيل والعربية من قبل إداري لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء عبد الله كادرو ، بحضور أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء.

وجاء في مستهل البيان: "مرة أخرى وأمام أنظار العالم، تضاف جريمة أخرى إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية عدوة الإنسانية وعدوة القضية الكردية، بحق أبناء شعبنا".

وأضاف البيان "هذه الطاغية لا توفر وسيلة قتل وإرهاب وتدمير إلا وتستخدمها بحق أبناء شعبنا. فعبر التاريخ وإلى الآن، تنتهج حرب إبادة جماعية بحق الكرد، وتستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في ساحات المقاومة، وتنفذ الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية، وترتكب المجازر الجماعية عبر عملائها وأعوانها في فرنسا ومرتزقتها الدواعش في الرقة".

وتابع البيان "بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، وصولاً إلى استخدام الأسلحة الكيماوية التي أدت إلى استشهاد 11 مقاتلاً من قوات الدفاع الشعبي في ساحة ساجا".

أدان البيان "الجرائم التي تندى لها جبين الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعبنا، وصمت القوى الدولية حيالها".

مطالباً في ختامه "المنظمات العالمية المعنية، بتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الكردي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته".

وانتهى البيان بترديد الشعارات "تحيا مقاومة الكريلا"، "الشهداء خالدون".

(ن ش/ ل م)

ANHA