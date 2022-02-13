​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يكشف سجل 4 مقاتلين استشهدوا في أماكن متفرقة

تجمّع الآلاف من أهالي إقليم عفرين في الساحة الرئيسة لمخيم برخدان الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، للمشاركة في مراسم إعلان سجل 4 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الشعبي، استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاه كشف سجل الشهداء، وهم كل من: المقاتل في قوات الدفاع الشعبي زيبار كبار، الاسم الحقيقي: خالد سيدو الذي استشهد عام 2016 في منطقة زاب، المقاتل جيكر عفرين الاسم الحقيقي: مصطفى بكري الذي استشهد عام 2021 في جبال قنديل، المقاتل في وحدات حماية الشعب شورش كوباني الاسم الحقيقي: أوجلان سعيد الذي استشهد خلال المرحلة الأولى من مقاومة العصر في عفرين 20 ـ 2 ـ 2018 والمقاتل في قوات سوريا الديمقراطية خمكين بلبلة، الاسم الحقيقي: محمد حسن الذي استشهد في مقاطعة الحسكة 1ـ 2ـ 2022.

بعدها عزّت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، خديجة إيبو، ذوي الشهداء الأربعة، وأكدت أن الشهداء مهدوا الطريق نحو الحرية، وأحبطوا جميع المخططات والسياسات الممارسة ضد الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان.

أشارت خديجة إيبو إلى استمرارية المؤامرة الدولية على القائد أوجلان حتى بعد اختطافه، مؤكدة أن ما تشهده المنطقة الآن من جرائم يرتكبها الاحتلال هو استمرار لتلك المؤامرة التي فشلت في تنفيذ مصالح الدول المتآمرة".

تابعت خديجة إيبو "مع اقتراب الذكرى السوداء الـ 23 لاختطاف القائد آبو، وفي الذكرى الرابعة لشن الاحتلال التركي ومرتزقته الهجوم على مقاطعة عفرين، خطط الاحتلال وبعض من الأطراف الداعمة له، إعادة هيكلة مؤامرته، من أجل ضرب مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية، الذي طرحه القائد آبو؛ لحل القضايا العالقة في الشرق الأوسط".

في ختام حديثها، أكدت خديجة إيبو "نحن أهالي عفرين وذوو الشهداء، مستمرون على نهج الشهداء حتى تحقيق أهدافهم في سوريا حرة".

من جانبه، استنكر عضو مجلس مقاطعة عفرين، محمد شيخ قنبر، المؤامرة الدولية "الشنيعة ضد القائد آبو، والعزلة المشددة المفروضة عليه من قبل سلطات الاحتلال التركي الفاشي".

أكد شيخ قنبر "أن مقاومتنا في مقاطعة الشهباء، وصمودنا في البيوت شبه المدمرة والمخيمات هي رسالة إلى الدول التي كانت لها يد في المؤامرة بأن المقاومة مستمرة"، داعياً الأهالي إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة ضد المخططات الاحتلالية، وفك العزلة عن القائد آبو.

ثم قرأ عضوا لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين محمد عبدي وبيريفان جعفر، وثائق الشهداء الـ 4 وسط زغاريد الأمهات، وسُلمت إلى ذويهم، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر، وتندد بالعزلة المفروضة على القائد.

(ف)

ANHA