​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء يختتم مؤتمره  بانتخاب رئاسة مشتركة

انطلقت صباح اليوم، أعمال المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، في قاعة سردم في حي المشيرفة بالمدينة، تحت شعار "بروح الشهداء سنطور حرب الشعب الثورية ونضمن حرية القائد آبو".

حيث شارك في المؤتمر 1000 مندوب/ـة، وممثلو مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من الكرد والعرب والسريان، بالإضافة إلى مشاركة عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، والرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، وغريب حسو.

ومن ثم تمت قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول الشهداء من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو معصوم حسن.

وتضمنت أعمال المؤتمر إلقاء كلمات عدة، كلمة للرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبد الله، وكلمة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حمدان العبد، وكلمة لعضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نوروز أحمد، وكلمة لعضوة منسقية ستار رمزية محمد.

فيما بعد نوقش النظام الداخلي لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا وتمت المصادقة عليه، كما فتح باب النقاش أمام الحضور.

وتم إقرار جملة من المقترحات والتوصيات خلال المؤتمر، ومنها:

ـ يرى مجلس عوائل الشهداء القائد آبو قائداً للكونفدرالية الديمقراطية، ويناضل باستمرار من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو.

ـ يقوم المجلس على مفهوم الأمة الديمقراطية "أخوة الشعوب" ويهدف إلى أن تكون العلاقات الأسرية متوافقة مع المبادئ الأخلاقية والسياسية للمجتمع.

ـ إخضاع جميع أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء لتدريب مغلق ونشر فكر التدريب بين جميع عوائل الشهداء.

ــ إجراء دورات صيفية تقنية مهنية ودورات لغة لأبناء الشهداء.

تنظيم فعاليات ترفيهية لأبناء الشهداء

ـ واجب على مجلس عوائل الشهداء الوقوف ضد جميع الهجمات التي تستهدف الإدارة الذاتية.

واجب على المجلس حل مشاكل عوائل الشهداء مع المؤسسات الأخرى في وقتها دونما تأخير حسب قوانين الإدارة الذاتية الديمقراطية.

واختتم المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا بانتخاب رئاسة مشتركة للمجلس وهما كل من "ريزان كلو وفاطمة محمد".

(سـ)