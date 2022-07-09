​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين يدعم قرارات الإدارة الذاتية ويطالب بفرض حظر جوي على المنطقة 

تجمّع العشرات من ذوي شهداء إقليم عفرين اليوم، للإدلاء ببيان، في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام مجلس عوائل الشهداء.

وقرأت منال شيخو، العضوة في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء، البيان باللغة العربية، وباللغة الكردية قرأه عضو لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين آفدار علو، وجاء في نصه:

"إن الهدف من تهديدات الدولة التركية وهجماتها اليومية على شمال وشرق سوريا؛ هو تطبيق الميثاق الملّي واسترجاع أمجاد الدولة العثمانية باحتلال المزيد من الأراضي السورية تحت ذريعة حماية "أمنها القومي"، مثلما احتلت من قبل، سري كانيه وتل أبيض وعفرين".

طالب بيان مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين "الدول الضامنة (روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية) لوقف إطلاق النار، بوقف التهديدات والانتهاكات اليومية التي يقوم به الفاشي التركي، من تهجير السكان وتغيير ديمغرافية المناطق المحتلة".

تابع البيان "إن تركيا، العضوة في الناتو، تخرق جميع البنود والقوانين الدولية التي تتضمن محاربة داعش، بتمويل الجماعات الإرهابية (داعش وجبهة النصرة وغيرها)".

وأضاف "إن أي دعم عسكري جديد لهذه الجماعات في شمال وشرق سوريا، سوف ينسف جميع إنجازات التحالف الدولي وشركائه في قوات سوريا الديمقراطية، ويضعف من قواهم في محاربة داعش الإرهابي ويشيع الفوضى، ويزعزع الأمن والاستقرار، كما هو الحال في مناطق الشهباء ومنبج التي تتعرض للقصف يومي ممنهج".

شدد البيان على مساندة ودعم القرارات التي تتخذها الإدارة الذاتية "نحن مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين ندعم ونساند جميع المواقف والتحضيرات والقرارات التي تتخذها الإدارة الذاتية".

طالب البيان "الدول الضامنة في التحالف الدولي المتشكل لمحاربة داعش، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وانكلترا وفرنسا وروسيا، باتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا الهمجية، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ لمنع حدوث أي احتلال جديد في المنطقة ومنع تعريض حياة الملايين للخطر".

أكد البيان "دعمه وتأييده للمواقف الصادرة من الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في شمال وشرق سوريا"، داعياً "أبناء شعبنا في الداخل والخارج إلى القيام بحملة نشاطات وفعاليات للضغط من أجل وقف هذا العدوان، ومحاسبة تركيا على جرائمها ضد شعبنا وقيمه الإنسانية".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي عفرين في المخيمات.

(ل م)

ANHA