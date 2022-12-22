​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه يستذكر 36 شهيداً

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اليوم الخميس، مراسم استذكار 36 شهيداً/ة، ارتقوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول في أوقات وأماكن متفرقة.

نظمت المراسم في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي بتربه سبيه، بمشاركة أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء وأهالي ناحية تربه سبيه وعضوات مؤتمر ستار، بالإضافة إلى ذوي الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن المسيرة النضالية لـ 36 شهيداً/ة، كما تضمن تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول التضحية وحب الوطن ودور الشهداء في حماية مكتسبات الثورة.

وبعد انتهاء العرض، استذكر الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، الشهداء، وأكد أن "الاحتلال التركي وبعد فشله في كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا، صعد هجماته وارتكب المجازر".

تابع عبيد "بعد فشل دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع لجأت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا".

وشدد "سنجعل آمال وأهداف شهدائنا درباً لنا حتى تحقيق النصر على الأعداء والقضاء على المحتلين".

واختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء الـ 36، وترديد شعارات تمجد تضحيات الشهداء وتخلد ذكراهم "الشهداء أحياء لا يموتون"، "الشهداء خالدون".

(كروب/آ)

ANHA