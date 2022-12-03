​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه يدين تخاذل CPT في أداء واجباتها حيال القائد أوجلان

أصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، اليوم السبت، بياناً تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقرئ البيان من قبل إدارية المجلس، خرمة علي خلف.

وجاء في البيان: "يتعرض القائد أوجلان في سجن إمرالي منذ 24 عاماً لعزلة مشددة، وذلك عبر مؤامرة دولية قذرة؛ مستهدفة في شخص القائد، ليس الشعب الكردي فحسب بل سائر شعوب المنطقة".

أكد البيان أن "العزلة المفروضة على القائد، تناقض كافة القوانين الإنسانية والدولية والمعايير الأخلاقية".

وأوضح أن القائد أوجلان يرسم للسلام منذ 24 عاماً في سجنه الفردي، وأعد مشروع تعايش الشعوب في ظل العزلة المفروضة، "وعلى الرغم من كل جهوده من أجل السلام؛ فإن النظام الرأسمالي في العالم يحاول دائماً إسكات صوته".

ودان البيان تخاذل لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) في أداء واجباتها حيال القائد أوجلان.

كما قال مجلس عوائل الشهداء في بيانه: "نرى أن المؤامرة التي بدأتها قوى الهيمنة العالمية والإقليمية لا زالت تصر على تنفيذ ما خططت له لإسكات صوت وإرادة الشعب الكردي عبر حرمان القائد من أبسط حقوقه".

أكد البيان "نحن هنا إذ ندين هذا الصمت والتخاذل من قبل CPT والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية فإننا في الوقت نفسه، نعاهد القائد بالسير على نهجه وفلسفته حتى تحقيق النصر والحرية".

هذا وتعد لجنة مناهضة التعذيب الأوربية من اللجان المسؤولة عن وضع القائد عبد الله أوجلان، لكن وعلى الرغم من مضي أكثر من 23 عاماً وزيارتها 9 مرات لسجن إمرالي خلال هذه الأعوام، إلا أنها لم تلعب دورها بالشكل المطلوب، حيث لا تزال دولة الاحتلال التركي تستمر بحرمان القائد حتى من أبسط حقوقه.

(ف)

ANHA