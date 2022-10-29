​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في تل تمر يستذكر الشهيدة بيريتان

بمرور الذكرى السنوية الـ 30 لاستشهاد المناضلة كولناز قره تاش (بيريتان)، نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة اليوم السبت، اجتماعاً، حضره العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون باللغة العربية عن حياة المناضلة بيريتان في قاعة مجلس عوائل الشهداء في الناحية.

وكانت المناضلة كلناز قره تاش (الاسم الحركي بيريتان)، قد نفذت عملية فدائية ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ومشاركته في هجوم دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع عام 1992.

(ف)

ANHA