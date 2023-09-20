​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في تل تمر يدين اغتيال دنيز بالبون

تعرض مبنى المؤتمر القومي الكردستاني في باشور (جنوب كردستان) في 18 أيلول الجاري لهجوم مسلح، استشهد على إثره ممثل المؤتمر القومي الكردستاني دنيز جودت بالبون، وتنديداً بهذه الهجوم أدلى مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة اليوم، ببيان إلى الرأي العام في حديقة المجلس، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وعوائل الشهداء.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر جنار صالح.

أدان البيان: "الأعمال الإجرامية والمنافية للأخلاق وكل الأعراف والمواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث عاودت دولة الاحتلال التركي وبالتعاون مع عملائها وجواسيسها وحليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني، شن هجمات على باشور كردستان، بالإضافة الى هجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا".

تابع البيان "تزامنت هذه الهجمات في الأجزاء الأخرى من كردستان، حيث شن الاحتلال التركي مؤخراً هجوماً على بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني في شنكال، واستشهاد ثلاثة رفاق من وحدات حماية شنكال واستهدافهم بالمسيّرات"، كما استهدف عضو المؤتمر القومي الكردستاني "دنيز جودت بالبون" من قبل الاستخبارات التركية (الميت) بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أكد البيان أن "الهدف من هذه الهجمات كسر إرادة شعبنا والوقوف في وجه وحدة الكرد وتماسكهم، في دليل واضح على حقد الدولة التركية الفاشية الدفين بحق الشعب الكردي".

(ع غ/ م ح)

ANHA