​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا يطالب بمحاكمة الجواسيس والعملاء عبر محاكم شعبية

وجاء ذلك خلال بيان أصدره مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، طالب من خلاله الإدارة الذاتية والجهات المعنية بمحاكمة الجواسيس الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال عملية (القسم)، عبر محاكم شعبية.

وجاء في نص البيان:

من خلال ثورة دامت عشرات السنوات مع انطلاق شرارة ثورة/19/ تموز التي أرسى دعائمها للتكاتف شعوب شمال وشرق سوريا من خلال هدي فكرة وفلسفة الامة الديمقراطية ومشروع أخوه الشعوب أصبحت هذه الثورة نموذجاً لا مثيل لها وأساساً راسخاً من أجل مستقبل الشعب السورية بشكل عام وبالتوازي تم تحقيق انتصارات تاريخية على عدو الإنسانية وعدو الكرد والشعوب المنطقة بشكل عام التي يرأسها الحزب الحاكم في التركية / AKP/ التي بدأت بالوقوف في وجه أمنيات الشعب وضرب مكتسباتهم التي بنيت بفضل دماء الاف الشهداء ووقفة شعبنا المناضل والثوري ورغم كل ذلك تستمر الدولة التركية العمل على أنكار الوجود الثقافات الشعوب المنطقة بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص وأما فشل الدولة التركية المتكررة امام عظمة قواتنا العسكرية ووحدة شعبنا يلجئ الدولة التركية الى أساليب غير الا هوه شراء نفوس الضعيفة لاستمرار واستخدام هؤلاء الاشخاص الخونة في مشاريعها الفاشية وضرب و زعزعة أمن المنطقة هدفها افراغ مشروع أخوة الشعوب وكل هذا على مرأى ومسمع العالم وخاصة في الآونة الأخيرة ورغم فشلها بجميع محاولاتها للاحتلال المناطق المحررة تقوم الدولة التركية باستخدام الخونة لضرب الإداريين في الإدارة الذاتية والمدنيين العزل كما حدث في قامشلو وتل رفعت والشهباء وغيرها من مدن ومناطق الإدارة الذاتية وراح ضحيتها عشرات الشهداء المدنيين وتبين ذلك من خلال القيام قوات السورية الديمقراطية بحملة القسم ضد الخونة و تم القاء القبض على المجموعة كاملة من نفوذ الضعيفة وتبين اعترافاتهم بانهم قاموا بإعطاء معلومات للاستخبارات الدولة التركية وتعاون معهم بشكل غير مسبوق لها.

لذا نحن كعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا كجزء أساسي من الشعب دفعنا عشرات الآف من الشهداء الذين قسموا بأن يحموا كرامتنا وكانوا أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية وباقي المؤسسات العسكرية وافتدوا بأغلى ما لديهم وعلى هذه الأساس كعوائل الشهداء من حلال ولاءنا ووفائنا لشهدائنا نقف الى جانب قواتنا العسكرية في جميع حملاتها التي يقوم بها وخاصة الحملة الأخيرة عملية القسم ضد الخيانة وكلنا على علم مدة تأثير الخيانة في الثورات وبين الشعب.

نحن كعوائل الشهداء بشكل العام نطلب من الإدارة الذاتية والجهات المعنية بمحاكمة هؤلاء الأشخاص بالمحاكم الشعبية ونكون نحن مثلين لها ونثق كل الثقة بالمحاكم الشعبية كونها محاكم ديمقراطية لإجراء الجزاء العادل بحضور أمهات وآباء وزوجات واولاد الشهداء ونحن بدورنا سنقوم بما يملي على عاتقنا دون تردد بالعدل والديمقراطية وكوننا طلاب فلسفة الشهداء وشعارنا هو النصر او النصر.

(س أ/ آ)

ANHA