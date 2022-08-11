​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في قامشلو: نحن داعمون لقواتنا المرابطة في الجبهات ضد دولة الاحتلال التركي

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافه للمواطنين، أدلى اليوم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، ببيان إلى الرأي العام، وذلك من أمام خيمة عزاء الشهيد محي الدين كلو في حي الهلالية غرب المدينة.

قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، هيفي السيد.

جاء في مستهله "باسم الآلاف من عوائل الشهداء من جميع المكونات في مدينة قامشلو، ندين بأشد العبارات، الهجمات الوحشية للدولة التركية على مناطقنا الآمنة والاستهداف العشوائي للمدنيين في جميع المناطق، وقصفه بالطائرات المسيّرة البيوت الآمنة كما فعلها يوم أمس في قامشلو. والضحايا هم الأبرياء من أبناء شعبنا حيث آلته الوحشية لا تفرق بين النساء والأطفال وبين مدني وعسكري".

نشر الخوف

أشار البيان إلى أن هدف الاحتلال التركي من هجماته على شمال وشرق سوريا هو نشر الخوف في المنطقة، وقال: "هدفه نشر الذعر والخوف والنيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بدماء خيرة أبنائه، لذا نطالب المجتمع الدولي ومكاتبه الحقوقية بالضغط على فاشية أنقرة وإرغامها على وقف عدوانها على شعبنا ومكتسباته".

وعاهد البيان بإكمال مسيرة الشهداء، إذ قال: "نعاهد الشهداء بإكمال المسيرة تحت رايتهم، ولا عودة إلى الوراء حتى نحرر أرض الآباء والأجداد".

"سنكون نحن أسر الشهداء الجبهة الداعمة لقواتنا المرابطة"

في خضمه، أكد البيان على أهمية الدفاع عن مكتسبات شمال شرق سوريا وإفشال مخططات الاحتلال التركي، بالقول "سندافع عن مكتسباتنا بكل ما أتينا من قوة، وسنقوّي وحدتنا الداخلية كمكونات عاشت وناضلت معاً. وكما دحرنا داعش وباقي التنظيمات الإرهابية، فإننا مصممون على إفشال مخططات أردوغان وسياساته الإرهابية تجاه كل شعوب المنطقة، وبتقوية وحدتنا الداخلية سنفشل الحلم الطوراني وسنكون نحن عوائل الشهداء الجبهة الخلفية الداعمة لقواتنا المرابطة في الجبهات الأمامية حتى تتحقق أماني شعبنا في الحرية والديمقراطية".

هجمات الاحتلال التركي هي نتاج عجزه أمام مقاومة الكريلا

في الوقت نفسه، شدد البيان على أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا هي نتيجة عجزه أمام مقاومة الكريلا في جبال الحرية، وأوضح "كما أن سياسات حزب العدالة والتنمية أوصلت تركيا إلى النفق المسدود وما تقوم به من استهداف المدنيين هو دليل عجزه وهزيمته في جبال كردستان والمقاومة التاريخية التي يبديها أبطال الكريلا في وجه آلته الوحشية".

مؤكداً أن أردوغان وحزبه باتا اليوم، في أضعف حالاتهما من النواحي العسكرية والاقتصادية "ولا نشك لحظة واحدة أن إرادة الشعوب المظلومة ستنتصر على آلة القتل والدمار".

واختتم البيان مؤكداً على مواصلة النضال حتى تحقيق الحرية "من هنا تحت خيمة الشهيد البطل محي الدين كلو نعاهد جميع الشهداء على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر وهزيمة أردوغان".

(س ر)

ANHA