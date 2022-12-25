​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي يستذكر 76 شهيداً

نظّم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي اليوم السبت، مراسم استذكار 76 شهيداً من ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها، استشهدوا خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول في شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع المشروع، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو حضره المئات من ذوي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن الشهداء الـ76.

تلته قراءة أسماء الشهداء، لتختتم المراسم بترديد شعارات تمجد نضال الشهداء وتخلد ذكراهم "الشهداء أحياء لا يموتون"، "الشهداء خالدون".

(ك ع/ف)

ANHA