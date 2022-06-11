​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في منبج: نؤكد لقواتنا أننا سنكون معهم جنباً إلى جنب

قرأ الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها، ربيع عز الدين، اليوم، البيان، من أمام مبنى المجلس في المدينة، بحضور أعضاء المجلس وذوي الشهداء وممثلين من المؤسسات المدنية والعسكرية في منبج.

جاء في مستهل البيان: "إن سياسة دولة الاحتلال التركي باتت واضحة للعالم ورغبتها بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية من جديد وفرض هيمنتها على المنطقة، وسعيها دائماً إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة من خلال عدوانها وأجنداتها الخاصة وتدخلها في شؤون الدول المجاورة".

أضاف البيان "ما تقوم به الدولة التركية مؤخراً، من انتهاكات وتهديدات بشن عملية على شمال وشرق سوريا ليس إلا دليلاً على أطماعها وسياستها الخبيثة واحتلال أراضٍ سورية جديدة، وتغيير هويتها بحجتها الواهية بإنشاء "المنطقة الآمنة" فهو مشروع إبادة حقيقي يشكل خطراً على كامل الأراضي السورية كما حصل في المناطق المحتلة (عفرين وتل أبيض ورأس العين) من خلال عمليات التغيير الديمغرافي".

أدان مجلس عوائل الشهداء في منبج واستنكر جميع جرائم وانتهاكات وتهديدات الدولة التركية الفاشية، ووجه رسالة للاحتلال وشركائه وكل داعميه مفادها: "ما تحرر بالدم لا يبقى ولا يصان إلا بالدم، نحن من ضحى في سبيل حرية الأرض والشعب ودحر الإرهاب والظلم، وسنبقى نضحي ونقاوم ضد أي معتدٍ يمس حرية أرضنا وشعبنا، وإعادة أراضينا المحتلة".

داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والشرفاء "إلى منع هذه الانتهاكات ومنع مشروع الإبادة التركي بحجة "أمنها القومي"".

واختتم قائلاً: "نؤكد لقواتنا أننا سنكون معهم جنباً إلى جنب في حماية أرضنا ومكتسباتنا وحماية إرث شهدائنا حتى تحقيق النصر على الإرهاب وكل المعتديين، وعودة أمن واستقرار كامل أرضنا وشعبنا".

(أ ق/د)

ANHA