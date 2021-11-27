​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في منبج يعقد اجتماعه السنوي

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس عوائل الشهداء في منبج وأسر الشهداء, وذلك في صالة المجلس التشريعي وسط المدينة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ومن ثم شرح مستشار الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج, شيار محمد, الوضع السياسي في المنطقة, وما يقع على عاتق كل فرد وضرورة التكاتف والتماسك الشعبي للدفاع عن الأرض التي حررت بدماء الشهداء.

وأشار شيار محمد إلى المستجدات على الساحة السورية، والصراع الدائر بين أطراف عدة، مشيراً إلى أن مناطق الإدارة الذاتية التي ينطلق منها مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك هي أكثر المناطق أمناً واستقراراً على مستوى سوريا.

ثم قرأت الرئيسة المشتركة للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في منبج وريفها, أسماء رمو, التقرير السنوي للمجلس والذي تضمن مجمل النشاطات والفعاليات التي نظمها المجلس وشارك فيها خلال العام المنصرم.

وفي ختام الاجتماع، الذي استمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام، ناقش المجتمعون ما أنجزه المجلس، وقُدّمت العديد من الاقتراحات للعمل عليها خلال العام المقبل، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالأرض والاتحاد دفاعاً عن أراضي المنطقة التي تتعرض للتهديدات.

(أ ق/ج)

ANHA