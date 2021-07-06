​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في لبنان ينظم مراسم إعلان وعزاء للشهيد عكيد أمانوس

شارك في مراسم الإعلان والعزاء الذي أقيم في منزل ذوي الشهيد في جنوب لبنان، ممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي و مؤتمر ستار والمئات من أبناء الشعب الكردي في لبنان.

وخلال المراسم أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد عكيد أمانوس الاسم الحقيقي عكيد محمد، من أبناء مدينة عفرين المحتلة، والذي استشهد بتاريخ 7 - 7- 2015 في شنكال أثناء دفاعه عن أهالي شنكال بوجه هجمات مرتزقة داعش.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت اجلالا لأرواح الشهداء، تلاها كلمة ممثل الإدارة الذاتية في لبنان عبدالسلام أحمد، الذي قدم واجب العزاء باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لذوي الشهيد وقال: "الشعب الكردي منذ آلاف السنين يناضل ويسقي ترابه من دماء أبنائه وبناته لنيل حقوقه وحريته، ولم تنقطع الثورات الكردية على مر التاريخ بوجه المحتلين لأرضه والمعتدين على شعبه، وخلال الأعوام الأخيرة تحاول تركيا الفاشية إبادة الكرد عامة والإيزيدي بشكل خاص عبر جيشة ومجموعاته المرتزقة أمثال داعش وغيرها، ولكن مقاومة أبناء وبنات الشعب الكردي العظيمة أفشلت كل تلك المخططات".

تلاها كلمة عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار آسيا عبدالله التي قالت: "في شخصية الشهيد عكيد وكل شهداء تموز نستذكر كافة شهداء الحرية والكرامة، ونقدم بالتعازي لعائلة الشهيد ورفاقه وعموم شعبنا".

وأردفت آسيا: "إن الشهيد عكيد هو ابن عائلة وطنية مناضلة وروحه الوطنية تلك دفعته للمشاركة في الدفاع عن شعبه في شنكال وجبال كردستان، والذي يشهد له رفاقه بأنه كان مقاتلا شجاعاً وحقق الكثير من الانتصارات خلال معاركه بوجه المحتلين والمرتزقة، وواصل المقاومة بروح فدائية حتى نال الشهادة في شنكال، وبفضل نضاله وتضحياته وتضحيات كافة شهدائنا ينعم اليوم شعبنا في شنكال بالحرية والأمان رغم استمرار المخططات والمؤامرات عليه من كافة الأطراف المعادية لحرية الشعب الكردي والإيزيدي".

تلاها قراءة سجل الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويه، لتلقي بعدها والدة الشهيد الأم منى محمد كلمة شكرت فيها كافة الحضور على مشاركتهم في العزاء، وقالت: " ابني اليوم ليس شهيد عائلته فقط بل هو شهيد كردستان وعموم شعبنا، فقد تربى وكبر على روح الوطنية، ليلتحق بحركة حرية كردستان بهدف الدفاع عن قضية شعبه، وليرفع رأسنا اليوم بوضعه وسام الشهادة على صدورنا".

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تخلد الشهداء وتحي مقاومة الكريلا.

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ANHA