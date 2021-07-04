​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في كوباني يقدم واجب العزاء لعائلة الشهيدة كولستان جيا

وتوجه العشرات من أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ومؤسسات المجتمع المدني من ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني إلى مسقط رأس الشهيد كولستان جيا (نوروز بوزي) في قرية تل حاجب شرق مدينة كوباني بـ10 كيلو متر حيث نصبت خيمة العزاء.

وفور وصول المعزين لخيمة العزاء وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لروح الشهيدة، وبعدها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي كلمة قالت فيها: "لاحظوا بأن أغلب شهدائنا من الكريلا استشهدوا في جبال كردستان، استشهدوا عبر القصف بالطيران وبالأسلحة الكيمياوية والشهيدة كلستان واحدة منهم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على خوف جنود الاحتلال التركي من خوض المعارك وجهاً لوجه مع الكريلا الأبطال".

وأضافت عائشة أفندي: "اليوم جبال كردستان تنادينا الجبال بحاجتنا، فهناك مؤامرة دولية جديدة تحاك ضد الكرد، واليوم نحن أمام معركة الوجود أو اللاوجود، وعلينا أن نصحو ونكون جنباً إلى جنب مع الكريلا في حربهم هذه".

يذكر أن الشهيدة نوروز بوزي الاسم الحركي (كولستان جيا ) استشهدت في الـ12 من شهر حزيران الماضي أثناء تصديها لهجمات جيش دولة الاحتلال في منطقة زاب بجبال كردستان.

(ن ك)

ANHA