​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في حلب يطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أعلنت في 7 كانون الأول عن إطلاق حملة على منصات التواصل الافتراضي في 10 كانون الأول الجاري والذي يصادف اليوم؛ للمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

ودعماً لهذه الحملة، واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أدلى اليوم السبت، مجلس عوائل الشهداء في حلب ببيان إلى الرأي العام العالمي، والذي قرئ من قبل الإدارية في مجلس المرأة التابع لمجلس عوائل الشهداء، عواش جاويش، بحضور العشرات من أسر الشهداء في حلب، وذلك أمام مركز المجلس الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وأكد البيان "أن الاحتلال التركي يقصف مناطق النازحين والمهجّرين بشكل شبه يومي، باستخدام الطائرات المسيّرة والمدفعية والقذائف الصاروخية، والذي تسبّب بالعديد من المجازر".

نوّه البيان إلى "أن تهديدات الاحتلال التركي بتنفيذ عملية عسكرية في شمال وشرق سوريان تقوّض الجهود الدولية في محاربة "الإرهاب" وتتيح فرصة لداعش لإعادة تنظيم نفسه".

أدان المجلس في بيانه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية للاحتلال التركي بحق أبناء الشعب السوري، وقال "نحمّل دول العالم ومؤسساتها الإنسانية مسؤولية ما يجري من قصف وانتهاكات للقانون الدولي، وقتل للأبرياء والاعتداء على الأراضي السورية"، مؤكداً "أننا في سوريا شعب واحد، وسنقف في وجه كل من يعتدي على أرضنا".

وطالب بيان مجلس عوائل الشهداء في حلب في ختامه "القوى الدولية بوضع حد للقصف والعدوان التركي على شمال وشرق سوريا خاصة، وعلى سوريا عامة، وفرض حظر جوي لإيقاف هذه الهجمات وهذا العدوان".

(م ع/ ل م)

ANHA