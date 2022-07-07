​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في حلب ينتخب رئيسين مشتركين جديدين ويقيّم أعمال عامين

الاجتماع أقيم في صالة ستار لايت بمنطقة الشقيف، وشارك فيه ذوو الشهداء بالإضافة إلى أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والمجالس والكومينات.

وزينت صالة الاجتماع بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة. بالإضافة إلى تعليق لافتات كتب عليها "بروح مقاومة الكريلا سنحقق الحرية وسندحر الفاشية، بقوة الكريلا وتلاحم الشعوب وتضحيات شهدائنا سندحر الاحتلال ونقضي على الهجمات".

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدثت عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر وأشارت إلى أن القائد عبد الله أوجلان بدأ كفاحاً ويستمر إلى يومنا هذا، واستذكرت زلال أحد أقوال القائد بصدد استمرارية الكفاح "لقد خضنا 30 عاماً من الكفاح لكي نثبت وجودنا كشعب كردي بعد 30 عاماً سوف نعمل على تمكين وجودنا ليقبلنا الجميع".

وتابعت زلال حديثها بالقول "الشهيد هو الحامي الأول للمكتسبات المتحققة"، واصفة الشهيد بحامي كرامة الشعوب، وقالت أيضاً "يقول القائد عبد لله أوجلان" إن لم يوجد فدائيون للوطن فاعلم وقتها بأن هذا الوطن يعيش بدون روح، بدون إرادة وبدون وجود".

وقالت أيضاً بأن عشر سنوات الأخيرة التي مرت على ثورة التاسع عشر من تموز مرت نتيجة استمرار المقاومة والكفاح، وبالتالي على الشعب الدخول في مرحلة ثانية لتجديد هذه المقاومة لأن المخاطر ما زالت قائمة على جميع المكونات.

وأضافت زلال بأن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الجهود لتصعيد النضال العام للشعوب من أجل تثبيت الحرية التي حققتها بفضل أفكار القائد عبد الله أوجلان وفق أفكار الأمة الديمقراطية.

وبعدها تم قراءة تقرير الوضع التنظيمي لمجلس عوائل الشهداء خلال عامين من قبل عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي فضيلة قاسم.

بعدها افتتح باب الترشيح أمام الحضور لانتخاب الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء، حيث تم انتخاب كل من محمد أحمد حسين وروشان محمد فوزي كرئيسين مشتركين للمجلس

وانتهى الاجتماع بأداء القسم من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء أمام ذوي الشهداء.

(ع س/سـ)

ANHA