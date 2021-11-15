​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في ديرك يعقد كونفرانسه السابع ويختتمه بجملة من القرارات

وبدأت اليوم الاثنين، أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ديرك بحضور 200 مندوب من عوائل الشهداء في ديرك والكوجرات وبرآف، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن كافة المؤسسات المدنية وحركة المجتمع الديمقراطي.

وزينت صالة الكونفرانس بصور الشهداء، وصور شهداء خليفان بالإضافة إلى صور القائد عبد الله أوجلان، وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، لتلقي بعدها سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل كلمة افتتاحية الكونفرانس، وباركت الكونفرانس على القائد عبدالله أوجلان، وجميع المشاركين والضيوف وعوائل الشهداء، متمنية للكونفرانس النجاح والخروج بقرارات لتحقيق نتائج تتماشى مع المرحلة التي تمر بها المنطقة، وقالت: "علينا رفع الروح النضالية والمقاومة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء".

ونوهت سعاد" المسؤولية تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي يمر بها الشعب الكردي وشعوب المنطقة من مخططات ومؤامرات تحاك لتمزيق وتشتيت وتفرقة الشعوب في المنطقة، فالواجب الملقى على عاتق عوائل الشهداء في هذه المرحلة هو الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة".

وأضافت سعاد:" إن تواطؤ الديمقراطي الكردستاني وتحالفه مع الفاشية التركية دليل واضح لسبب رفضه تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم رغم دخول الاعتصام شهره الثاني، لذا إذا لم نصعد من نضالنا وتوحيد صفوفنا فلن نستطيع الوقوف في وجه المؤامرات، لذا علينا التصعيد من الاعتصام في معبر سيمالكا حتى استلام جثامين شهداء كمين خليفان الغادر".

واعتبرت سعاد" إن الهدف الرئيس لعوائل الشهداء هو إنهاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وتصعيد النضال والمقاومة ضد المخططات التي تحاك ضد شعوب المنطقة في تفكيك وحدتهم التي أسست على فكر وفلسفة القائد".

وبعد الانتهاء من كلمة الافتتاحية، قرئت التقارير السنوية لمجالس عوائل الشهداء.

وبعد الانتهاء من قراءة التقارير، ألقيت كلمة مؤتمر ستار ديرك من قبل الإدارية شادية اليوسف وقالت:" في خضم التهديدات الرعناء التي يشنها أردوغان بين الحين والآخر متجاهلاً ومتناسياً بأننا شعب مقاوم لا نرضى بالذل، وكأن الفاشية التركية لا تعلم بأن الشعب الكردي يملك صقوراً من الكريلا في أعالي الجبال، وأسوداً من قوات سوريا الديمقراطية على الأرض في الدفاع عن حرية وكرامة الشعوب".

وتابعت شادية:" إن قواتنا التي تصل الليل بالنهار لن تهدأ حتى تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي، وعودة أهلها إلى أرضهم وتطهيرها من الاحتلال والمرتزقة الذين دنسوا الأرض المقدسة".

كما ألقى باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك محمد عبدالرحمن كلمة وقال: " إن المنجزات التي تحققت في شمال وشرق سوريا يعود الفضل فيها إلى فكر وفلسفة القائد وتضحيات الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل حرية الشعوب وكرامتها، لذلك يتوجب على الجميع في هذه المرحلة التاريخية القيام بواجبهم الملقى على عاتقهم في الحفاظ على المكتسبات وحمايتها وتصعيد النضال وتوحيد الصفوف والوقوف في وجه المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة".

كما ألقيت كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية من قبل القيادية هيفا محمد التي باركت انعقاد الكونفرانس لتحقيق متطلبات شعبنا في هذه المرحلة الحساسة، وعاهدت على السير على خطا الشهداء والدفاع عن القيم التي تحققت بفضل دماء الشهداء التي اختلطت في جبهات القتال للدفاع عن هذه البقعة الجغرافية المقدسة التي روت بدماء الشهداء.

وبعد الانتهاء من الكلمات، فتح باب النقاش لتقييم التقارير من قبل الحضور.

ثم جرى انتخاب مجلس عوائل الشهداء في ديرك وتم انتخاب مجلس جديد مؤلف من 7 أشخاص، ليتم اختيار شخصين للرئاسة المشتركة من أعضاء المجلس الذي تم تشكيله.

وانتهى الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في ديرك بجملة من القرارات التي تمت المصادقة عليها من قبل الحضور وهي:

1- رفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد آبو بين صفوف الجماهير

2- حل جميع مشاكل عوائل الشهداء في حينها دون تأخير عن طريق مجلس عوائل الشهداء وتشكيل لجان من أجل ذلك حسب اللزوم

3- على مجلس عوائل الشهداء أن يكون المؤسسة الريادية بين عوائل الشهداء والمجتمع.

4- بناء لجنة خاصة لمتابعة التنظيم ضمن عوائل الشهداء من أجل تحديد المهام والواجبات ضمن المؤسسة حسب الأصول التنظيمية.

5- التوقف على التدريب في مجلس عوائل الشهداء.

6-على مجلس عوائل الشهداء التصدي لجميع الهجمات التي تستهدف النيل من خط الشهداء وفلسفة القائد.

7- على مجلس عوائل الشهداء التنسيق مع جميع المؤسسات من أجل تطوير العمل النضالي.

8- على مجلس عوائل الشهداء حل مشاكل عوائل الشهداء المالية والاقتصادية بفتح مشاريع اقتصادية وحسب الإمكانات الموجودة.

9- على مجلس عوائل الشهداء ريادة المجتمع في تنظيم شعب ثوري على أسس فكر وفلسفة القائد.

وانتهى الكونفرانس بأداء القسم للسير على خطا الشهداء.

(ع ع /ل)

ANHA