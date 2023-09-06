​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في دير الزور يؤكد وقوفه إلى جانب قسد لترسيخ الأمن والاستقرار

أدلى مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الغربي، اليوم، ببيان إلى الرأي العام، في مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، فواز الجاسم، الذي استشهد في عملية "تعزيز الأمن".

قُرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، فلك عثمان.

وقال البيان "باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم دير الزور وجميع عوائل الشهداء ندين ونستنكر الأحداث التي جرت في دير الزور في الآونة الأخيرة، من أعمال تخريب وفوضى قامت بها عصابات مسلحة ذات أجندة خارجية مسيّسة ومسيّرة من الخارج كالنظام السوري والاحتلال التركي اللذين قاما بإرسال تلك العصابات إلى مناطقنا من أجل خلق الفوضى والفتن وضرب الأمن والاستقرار وتخريب الممتلكات العامة والمؤسسات وزرع الفتن بين مكونات شمال شرق سوريا المتعايشة مع بعض البعض على مبدأ أخوة الشعوب وفكر القائد عبد الله أوجلان".

أضاف البيان "هذه العصابات لا تمثل المكونات العربية والعشائر العربية بل تهدف إلى إحداث صراع عربي كردي يخدم كل من النظام السوري والتركي والأجندات الخارجية الأخرى التي تهدف إلى احتلال مناطق شمال وشرق سوريا كدير الزور ومنبج كما ندين العمل الإجرامي الذي حدث في مزار الشهداء".

وأكد البيان "نحن في مجلس عوائل الشهداء نؤكد دعمنا لقواتنا وسننصرها على محاربة كل من تسوّل له نفسه ضرب النسيج الاجتماعي الذي بنيناه بدماء الشهداء من كافة المكونات كما نطالب عشائرنا أن يحافظوا على دماء أبنائهم التي روت هذه الأرض".

(ف)

ANHA