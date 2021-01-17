​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في عين عيسى يندد بالهجمات التركية ويطالب بالتحرك لوقفها

وندد البيان الذي قرأته المتحدثة باسم عوائل الشهداء في عين عيسى، ولات سنجار، بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى وقصفها المتواصل على المدنيين وخلق حالة من الذعر والخوف بينهم.

ولفت البيان إلى أن "هذه الهجمات تأتي وسط تجاهل من قبل المجتمع الدولي، والضامن الروسي الذي اتضح من خلال موقفه من هذه الهجمات وسكوته عنها رغم أنه ضامن لوقف إطلاق النار بأنه متآمر مع المحتل التركي على مناطقنا".

واستنكر مجلس عوائل الشهداء خلال بيانه تعدي مرتزقة المحتل التركي على أضرحة الشهداء في المناطق المحتلة، معتبرين ذلك عملًا لا أخلاقيًّا بحق من دحروا مرتزقة داعش عن مناطقهم وضحوا بدمائهم رخيصة ليحيا أهلهم من بعدهم بأمن وسلام.

هذا ووثقت وكالتنا قبل أشهر تعرض أضرحة الشهداء في مزار الشهيد محمود طعمة في قرية تنهوزة 10 كيلو متر غرب كري سبي/ تل أبيض المحتلة للاعتداء والتخريب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

وحيّا البيان مقاومة قوات سوريا الديمقراطية في وجه هجمات المحتل التركي ومرتزقته الطامعين باحتلال المزيد من الأراضي السورية، وطالب في الختام المجتمع الدولي بالتحرك إزاء ما تتعرض له المنطقة من هجمات واعتداءات تركية.

(ج)

ANHA