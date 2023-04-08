​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في الرقة يستذكر الشهيد عزيز عرب

وحضر مراسم الاستذكار التي أُقيمت في صالة المركز الثقافي في مدينة الرقة، أعضاء مجلس عوائل الشهداء، والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الرقة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة من قبل الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني، جهاد حسن، الذي استهل حديثه بالقول "عندما نستذكر كلمة الشهادة علينا أن نتيقن بأنه ما من كلمات أو جمل توصف الشهيد وتضحياته، وعلى الرغم من كل ما نفعله لأجل الشهداء نبقى مقصرين بحقهم".

وتابع "اليوم نستذكر أول شهيد من المكون العربي انضم إلى حركة التحرر الشرق أوسطية وهو الشهيد عزيز عرب".

أضاف جهاد الحسن "الشهيد عزيز عرب ينحدر من مدينة مريمين في الشهباء، درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدرسة القرية، وانتقل إلى عفرين ليدرس الثانوية هناك، بعد ذلك انتقل إلى حلب، وتعرف الشهيد عزيز عرب على فكر حركة التحرر في عام 1983، وانضم إلى صفوفها في عام 1985 في ليبيا عندما كان يعمل مع عدد من الشبان السوريين هناك، إذ كانت الحركة الثورية في ليبيا نشطة وهناك تعرف وتعمق أكثر على أفكار الحركة والحزب وفي نفس العام انتقل إلى الجبل واستشهد عام 1986".

وتابع "عندما نستذكر الشهيد عزيز عرب علينا أن نذكره بأنه أول شخص عربي انضم إلى الحركة الثورية عندما كانت سياسة الدولة التركية تتبع الإبادة الجماعية بدعم من حلف الناتو الذي كان يدعم تركيا".

وفي ختام حديثه، أكد جهاد حسن "الشهيد عزيز عرب كسر جدار الخوف والظلم والتفرقة، وباستشهاده انضم الكثير من أبناء المكون العربي إلى الحركة الثورية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية ومنهم من حمل بندقية الشهيد عزيز عرب والآلاف من الرفيقات حملن بندقية الشهيدة روجبين عرب وساروا على دربهم في طريق الحرية والكرامة".

من جانبها، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل شهداء في بلدة الكرامة، ابتسام الإبراهيم كلمة أكدت فيها "كلنا فخر بأن الشهيد عزيز عرب هو أول شهيد من المكون العربي والذي قدم حياته فداء لتحرير الشعوب المضطهدة".

وأشارت "اليوم وبفضل فكر القائد عبد الله أوجلان امتزج الدم العربي بالدم الكردي والآشوري وسُطرت أروع ملاحم البطولة والفداء، ونعاهد بالمحافظة على مكتسبات شهدائنا ونعاهدهم بالسير على دربهم درب الحرية والكرامة حتى تحقيق النصر".

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الحضور "بالروح بالدم نفديك يا شهيد.

الجدير بالذكر أن الشهيد عزيز عرب استشهد في 17 نيسان 1986 ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية.

(م خ/خ)

ANHA