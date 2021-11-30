​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في الحسكة يستذكر 80 شهيداً

واستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة 80 شهيداً، اليوم، استشهدوا في أوقات متفرقة وأماكن مختلفة في ثورة روج آفا، ضمن صفوف وحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات الدفاع الذاتي وقوى الأمن الداخلي، وقوات سوريا الديمقراطية، وحركة التحرر الكردستانية.

ونظمت مراسم الاستذكار في مركز الخابور للثقافة والفن بحي المفتي في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من أهالي المدينة وذوي الشهداء وعدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ثم خاطب القيادي في قوات سوريا الديمقراطية شيار حسكة، الحضور، قائلاً: "نتمنى السلامة لعوائل شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الأمن والأمان لمنطقة شمال وشرق سوريا، وتحقيق مكتسبات ثورتنا التي حققناها بفضل دمائهم".

وعاهد شيار حسكة عوائل الشهداء بالسير على خطا الشهداء حتى الوصول إلى المزيد من الحرية والديمقراطية، وتحرير كافة مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة.

ومن جهته بيّن عضو مجلس عوائل الشهداء، عبدي شيخو، أن الشهداء هم قادتهم المعنويين وهم قناديل تستدل بهم الأمة ويهتدي بهم الشعب.

وكذلك تقدمت عضوة حركة مؤتمر ستار، وصف الشبوط، لعوائل الشهداء بالشكر والامتنان على التضحيات التي قدمها أبناؤهم في سبيل نيل أهالي شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتهم حريتهم، والعيش بأمن واستقرار، واصفة الشهادة بالقدسية.

وتخلل مراسم الاستذكار الكشف عن أسماء شهداء مدينة الحسكة وأريافها، الذين استشهدوا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال الأعوام الماضية، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون، ضم صور الشهداء.

(كروب/أم)

ANHA