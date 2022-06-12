​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء في الفرات: أبناء المنطقة سيدافعون عنها ويحررونها من الاحتلال التركي

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، روناهي حجو، باللغة الكردية بحضور العشرات من أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني، وذلك أمام مبنى المجلس في كوباني.

جاء في البيان: "الاحتلال التركي لم ينتصر في جبال كردستان فتوجه لتهديد شمال وشرق سوريا باجتياحها، بالإضافة إلى هجماته شبه اليومية التي تطال المنطقة الآهلة بالسكان، أمام أنظار العالم أجمع والدول الضامنة لوقف إطلاق النار".

وأضاف البيان: "إن كان العالم يبحث عن الحل للأزمات في الشرق الأوسط وبشكل خاص حيال القضية الكردية نقول إن الحل هو حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية".

وتساءل البيان "لِمَ لم يسعَ الاحتلال التركي إلى إنشاء "منطقة آمنة" ولم يتحدث عن أمنه القومي عندما كان داعش يحتل المناطق الحدودية معه؟ ولماذا يسعى إلى إنشاء هذه المنطقة في هذا الوقت الذي يعيش فيه سكان المنطقة في استقرار، بعد دحر الإرهاب منه؟".

أكد البيان "أبناء المنطقة سيدافعون عن مناطقهم ويحررونها من الاحتلال التركي مثلما دافعوا عنها وحرروها من داعش"، مشدداً على ضرورة السير على خطا الشهداء وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم، مطالباً أبناء المنطقة بالتكاتف والنضال ضد الاحتلال.

(م ع/د)

ANHA