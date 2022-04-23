​​​​​​​مجلس عوائل الشهداء بدير الزور يستنكر الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان

شارك في الوقفة عدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي.

بدأت الوقفة الاحتجاجية، اليوم، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعدها الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي، راكان الفريح، بياناً إلى الرأي العام.

جاء في مستهله "نحن أهالي دير الزور في الخط الشرقي ووجهاء وشيوخ ومؤسسات ومجالس وجميع أطياف الشعب من أبو حردوب إلى الباغوز، ندين ونستنكر الهجمات التركية الهمجية على بلادنا في شمال وشرق سوريا واحتلالها للمدن والقرى وقصفها المستمر على كوباني ورأس العين وتل أبيض والشهباء والجزيرة".

وأكمل البيان "وتآمرها مع الحكومة العراقية والسورية على شعبنا في شمال وشرق سوريا واستهداف هذه الدول لمشروع الأمة الديمقراطية من خلال الحصار المنفذ على شمال وشرق سوريا، وآخرها بناء جدار الفصل العنصري الذي تقوم به الحكومة العراقية بالاتفاق مع إقليم كردستان".

مضيفاً "إقليم كردستان يعتبر شريكاً أساسياً في التآمر على شعبنا الذي يعشق الحرية ويتمناها لشعوب المنطقة فبدلاً من أن تقوم تلك الحكومات بالمطالبة بمستحقات الشعب واستعادة الأراضي المسلوبة من الاحتلال التركي تقوم بالتآمر على شعوب المنطقة كالهجوم الأخير على شمال العراق من قبل الحكومة التركية".

البيان استنكر "الأفعال المشينة وغير الأخلاقية" لتلك الحكومات، مبيّناً أن قطع تركيا لمياه نهر الفرات "دليل واضح على المؤامرة من قبل تلك الدول على شعوب المنطقة".

وناشد البيان في ختامه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية "بأن تقف أمام مسؤوليتها تجاه تلك الانتهاكات ضد شعوب المنطقة بكافة مكوناتها، ونطالب الدول الكبرى بأن تتحلى بالمصداقية لكبح تلك المؤامرات ضد شعوب المنطقة".

(ث ع/خ)

ANHA