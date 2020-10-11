​​​​​​​مجلس عوائل الشّهداء يعقد كونفرانسه الثاني في إقليم دير الزّور وينتخب إدارة جديدة

وحضر الاجتماع الذي عُقد في بلدة الكسرة رئيس فرع حزب سوريا المستقبل والرئاسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، وممثّلات عن المرأة وأعضاء من قوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الذاتي.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء عدّة كلمات من قبل ممثّلي لجان ومجالس دير الزور.

الكلمات بمجملها شكرت الضيوف على حضورهم وخاصّة أمّهات وزوجات وأبناء الشهداء الأبرار وتضمنت التذكير بأنّ الشّهيد حيّ لا يموت وأنّ الشّهداء منارة لنا في المستقبل.

وأشارت الكلمات بالقول: "إنّ التضحيات التي قدّمها شهداؤنا هي سبب وجودنا اليوم، لنعيش أحراراً بكرامتنا على هذه الأرض التي تجمع كافّة المكونات التي تعيش على هذه الجغرافيا، وشهداؤنا لم يبخلوا في أي وقت عندما تطلّب الأمر الفداء والتضحية".

ومن ثمّ اختتم الاجتماع بانتخاب 24 عضواً وعضوة من مجلس عوائل الشهداء، الذين عاهدوا بالسير على خطى الشهداء حتّى تحقيق جميع أهدافهم التي بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيقها.

(ع.س/إ)

ANHA