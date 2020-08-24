​​​​​​​مجلس عوائل الشّهداء في الشهباء يستنكر جرائم تركيا ومرتزقتها بحق مزار شهداء سري كانيه

وتجمّع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء والاتحادات والمؤسّسات بمزار شهداء مقاومة عفرين الواقع في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء، فوقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأراوح الشهداء، تلاها قراءة بيان من قبل دارا سلمان العضو في مجلس عوائل الشهداء، حيث قال:

"في الوقت الذي لا تزال تقوم فيه دولة الاحتلال التركي والعناصر الإرهابية المرتزقة التابعة لها بخرق الاتّفاقات والتفاهمات المبرمة بينها وبين الجانبين الروسي والأمريكي لوقف إطلاق النار في المناطق المحتلّة في كل من رأس العين/ سري كانيه، وتل أبيض/ كري سبي، في ظلّ استمرار السياسة الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال من تغيير ديمغرافي في المنطقة، وطمس للتاريخ والهوية الأصلية للسكّان في تلك المناطق والاعتداء على السكّان المدنيين وممارسة جميع الأساليب التي تتنافى مع القانون الدولي من قتل وخطف وابتزاز وطلب للفدية، قامت إحدى المجموعات المرتزقة "فرقة المعتصم" التابعة للاحتلال التركي بجرف وتخريب مزار الشهداء في مدنية رأس العين/ سري كانيه، وتحويله لمقرّ لهم ورفع العلم التركيّ عليه، الأمر الذي يعدّ جريمة حرب وذلك بموجب القاعدة113 من بيانات القانون الدولي الإنساني واتّفاقية لاهاي 1907 واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية والتي اعتبر الاعتداء على الموتى والتّمثيل بجثامينهم جريمة اعتداء على كرامة الإنسانية يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إنّنا في مجلس عوائل شهداء عفرين والشهباء ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة الاعتداء على رفات أبنائنا وبناتنا الّذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل القضاء على الإرهاب الّذي كان يهدّد العالم أجمع، كما نطالب دول المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة داعش والدول الضامنة روسيا وأمريكا بتجريم هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ومن يقدّم لهم التمويل والرعاية عمّا يقومون به من جرائم في المناطق المحتلّة من الشمال السوري وتقديم هذه الانتهاكات للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة التي تتنافى مع كافّة الأعراف والمواثيق الدوليّة".

ومن ثمّ اختتم البيان بترديد الشّعارات التيّ تحيّي الشّهداء، وتستنكر همجية الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

(إ)

ANH