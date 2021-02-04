​​​​​​​مجلس عوائل الشّهداء بقامشلو يستذكر 56 شهيداً من شهداء شهر شباط

بحضور عدد من أهالي وأسر الشّهداء، استذكر اليوم، مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، 56 شهيداً من الشّهداء الذين استشهدوا خلال شهر شباط في أعوام وأماكن مختلفة.

وزيّن مكان المراسم التي أقيمت في مزار الشّهيد دليل صاروخان، بصور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشّهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأروح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الصحفي ديار بوهوتي، قدّم من خلالها واجب العزاء لذوي الشهداء، وقال: "لا يحقّ للجميع أن يتحدّثوا عن الشّهداء، بل يحقّ فقط لمن اتّبع طريق الشّهداء وسار على خطاهم، فلولاهم لما كنّا هنا نعيش بحرّية وكرامة".

كما بيّن ديار في ختام حديثه أنّه يقع على عاتق عوائل الشّهداء حماية الوطن والمكتسبات التي تحقّقت بدماء أبنائهم الشّهداء.

ومن ثمّ انتهت المراسم بتوزيع مجلس عوائل الشهداء وثائق استذكار على ذوي الشّهداء، تخليداً لذكراهم.

(ه ع/إ)

ANHA