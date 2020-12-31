​​​​​​​مجلس عوائل الشّهداء بمنبج يستذكر شهداء عام2020، ويعلن سجلّ 3 آخرين

هذا، وحضر المراسم التي أقيمت في مزار الشهداء جنوب مدينة منبج، عوائل الشهداء وأعضاء المؤسّسات العسكرية والمدنية في منبج.

وبدأت المراسم بعرض عسكريّ، قدّمته قوّات الدفاع الذاتي, ومن ثمّ ألقيت عدّة كلمات، منها كلمة باسم مجلس منبج العسكري ألقاها شرفان درويش، وقال فيها: "كلّ شيء يقاس بإرادة الشهداء وأهدافهم التي قدّموا لأجلها حياتهم, ولا أحد يملك الحقّ في أن يسير بدربهم بدون أن يلتزم بمقاييسهم".

ومن جانبها قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ في منبج، شربهان درويش: "لقد أُنيرت مدينة منبج بتضحيات الشهداء، ونزعت عن نفسها ذاك الثوب الأسود، وارتدت ثوب الفرح والسرور ثوب الحرّية، وكل هذا بفضل دماء شهدائنا، فنحن في هذه اللّحظة التي نقف بها هنا، نستذكر شهداءنا، ونثني على قوّاتنا العسكرية المرابطة على الجبهات الحدودية للمدينة".

ثمّ ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، من قبل العضوة كفاء العلي، قالت فيها: "نحن معنيّون بالدّفاع عن ميراث الشّهداء الذي تركوه لنا والحفاظ على مكتسباتهم التي حقّقوها بفضل دمائهم, ونعاهدهم بالسّير على خطاهم حتّى تتحرّر كافّة الأراضي المحتلّة، وتحقيق أهدافهم التي استشهدوا من أجلها".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ الإعلان عن سجلّ الشهداء (أشرف سعيد الهلال، فرحان الظاهر، إبراهيم الحمادي)، والذين استشهدوا خلال فترة حظر وباء كورونا ولم تقم لهم مراسم تشييع حينها.

ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشّهداء، صباح محمد، وثائق الشّهداء الثلاث، وسلّمت لذويهم.

واختتمت المراسم بإشعال العوائل الشّموع على أضرحة الشّهداء.

(كروب/إ)

ANHA