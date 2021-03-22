​​​​​​​مجلس التدريب في الرقة ينظّم وقفة احتجاجيّة مطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان

وشارك في الوقفة التي نظّمت في قرية الكسرات عدد من أعضاء المؤسّسات المدنية والعسكرية في المنطقة.

بدأت الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشّهداء، ثمّ ردّد المشاركون الهتافات المنددة بسلطات الاحتلال، حاملين لافتات كتب عليها (حرية القائد.. حرية الشعوب، وحرية القائد آبو.. حرية الإنسانية).

ثمّ ألقى خلال الوقفة العضو في مجلس تدريب الرقة بسام الحمد، كلمة أكّد فيها على ضرورة الكشف عن الوضع الصحي للقائد، مطالباً المنظمات الدولية بالتدخّل للكشف عن ذلك والسماح لمحاميه بزيارته، مؤكّداً أنّهم سيستمرّون بتنظيم الوقفات الاحتجاجية حتّى الاطمئنان على صحة القائد.

ثمّ ألقت الرئاسة المشتركة لمجلس التدريب في الرقة عليا السليمان خلال الوقفة بياناً جاء فيه:

"نستنكر ممارسات الدولة التركية الفاشية بحق القائد عبد الله أوجلان، وهدف سلطة الاحتلال من هذه الممارسات إعاقة مشروع الأمة الديمقراطية، لأنّ هذا المشروع يؤمّن الحياة الحرة الكريمة لكافّة الشعوب والديانات".

وتابع البيان: " تركيا سجنت القائد كجسد، ولكنّها لن تتمكن من سجن أفكاره وفلسفته، لأنّ هذا الفكر عمّ أرجاء الدنيا".

وأردف البيان: "نقف اليوم بكافة أطياف الشّعب من رجال ونساء، ونطالب المنظمات الدولية ولجنة مناهضة التعذيب بالإفصاح عن صحة القائد، بعد انقطاع أخبار وضعه الصحي ونشر معلومات عن تدهور صحة القائد".

واختتم البيان: "من أرض الفرات نعاهد القائد والشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءً لنا لنحيا حياة كريمة، أنّنا على الدرب سائرون، ولن يثنينا أحد عن ذلك".

ثمّ انتهت الوقفة الاحتجاجية بإشعال النيران وترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان.

(أع/إ)

ANHA