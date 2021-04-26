​​​​​​​مجلس الطبقة المدني يحذر من كارثة مع استمرار قطع مياه الفرات عن سوريا

أدلى المجلس المدني في الطبقة ببيان إلى الرأي العام اليوم من أمام نهر الفرات القاه الرئيس المشترك للمجلس المدني علوش الخضر وجاء في نص البيان.

"عمدت تركيا منذ أشهر الى قطع مياه نهر الفرات عن سوريا وتخفيض الوارد المائي المتفق عليه مع الحكومة السورية منذ عام 1998 والذي ووفق المعاهدات والاتفاقات الدولية حصة سوريا من مياه النهر والتي قامت اليوم الدولة الفاشية بقطعها عن الشعب السوري المظلوم متسببة بكارثة بشرية عظيمة تتمثل اليوم بحرب لا أخلاقية ولا إنسانية ضاربة بكل المواثيق الدولية بعرض الحائط".

وأضاف البيان "إن الفاشية التركية اليوم تحارب البشر والشجر والحجر ولم يسلم من وحشيتها حتى الحيوان، فقطع المياه الفرات الذي أدى الى انحساره الى مستوى خطير جداً يهدد اليوم بكارثة بيئية متمثلة بالمجاعة أولاً وانقطاع خدمة الكهرباء والمياه، مما ينعكس سلباً على طبيعة الحياة في المنطقة وعلى طول مسار النهر، وبالتالي ستتأثر الدولة الجارة المستفيدة من النهر وهي العراق التي عانت ويلات الحروب منذ سنوات طويلة".

وطالب البيان باسم أهالي الطبقة بكل مكوناتها " على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وهيئة الامم المتحدة والاتحاد الأوربي الضغط على الدولة التركية لإطلاق حصة سوريا من نهر الفرات المنحسر وتجنيب المنطقة كارثة وشيكة الحدوث".

ودعا البيان الحكومة السورية لأداء دورها " انقطاع المياه لن يؤثر فقط على مناطقنا بل على سوريا أجمع فالناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلأ".

(س ك/م)

ANHA