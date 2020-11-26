​​​​​​​مجلس الشيوخ الفرنسي يدعو الحكومة إلى الاعتراف باستقلال قره باغ

واعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، قرارًا، غير ملزم، يدعو الحكومة "إلى الاعتراف بجمهورية قره باغ"، الإقليم الذي تقطنه أغلبية أرمنية، وشهد في الخريف حربًا، حقّقت فيها باكو انتصارات ميدانية على حساب يريفان، بحسب ما أوردته وكالة فرانس بريس.

وحصل اقتراح القرار على تأييد 305 أعضاء في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية في حين صوّت ضدّه عضو واحد فقط، وامتنع 30 عضوًا عن التصويت.

وفي قراره قال مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري" للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 ايلول/سبتمبر في قره باغ.

وكذلك دعا القرار "الحكومة الفرنسية إلى بذل كلّ ما في وسعها من أجل أن تُستأنف بدون تأخير مباحثات في إطار مجموعة مينسك والتي ترمي إلى التوصّل إلى تسوية تفاوضية ودائمة للنزاع تضمن إعادة إرساء الحدود التي جرى ترسيمها في 1994".

كما حض القرار الحكومة إلى السعي من أجل أن تتأمّن فورًا "حماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين".

وفي قراره دعا مجلس الشيوخ أيضًا الحكومة الفرنسية إلى "طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتُكبت في قره باغ واستخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية في النزاع".

وخلال الجلسة شن السناتور برونو ريتايو، رئيس كتلة "الجمهوريين" هجومًا عنيفًا على المشاركة التركية في النزاع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال السبت إنه يرغب بـ "إشراف دولي" على اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقّعتها أذربيجان وأرمينيا برعاية روسيا في 10 نشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

(م ش)