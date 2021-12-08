​​​​​​​مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على بيع صواريخ للسعودية

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس، مشروع قرار كان من شأنه أن يمنع البيع المقترح لصواريخ متقدمة جو- جو متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وأسلحة أخرى للسعودية، بحسب وكالة رويترز.

جاء رفض مشروع القرار بأغلبية 67 صوتًا مقابل 30. وكان عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة البالغ حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرّعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكًا مهمًّا في الشرق الأوسط، فيما ينتقد بعض الأعضاء في الكونغرس أيضًا المملكة لمشاركتها في حرب اليمن.

تشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخًا جو- جو متوسط المدى و596 من قاذفات صواريخ، بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.

وكانت إدارة بايدن قد قالت في وقت سابق إنها تعارض بشدة مشروع القرار الذي يطالب بمنع إتمام صفقة بيع الأسلحة للسعودية.

وقال مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض في بيان إن الموافقة على قرار بمنع إتمام الصفقة "من شأنه أن يقوض التزام الرئيس بالمساعدة في دعم دفاعات شريكتنا، في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المُسيّرة على المدنيين في السعودية".

(م ش)