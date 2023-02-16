​​​​​​​مجلس الشيخ مقصود والأشرفية يشيد بمقاومة الحيين في وجه أعنف هجوم قبل 7 سنوات

أدلى المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ببيان إلى الرأي العام في الذكرى السنوية السابعة لهجمات المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي على الحيين، وذلك في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بحضور العشرات من ممثلي وممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمجالس والكومينات.

وقرئ البيان من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي.

وجاء في البيان: "في مثل هذا اليوم 16 شباط 2016، تعرض حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى أشرس الهجمات بالأسلحة الثقيلة من قبل أكثر من 24 مجموعة مرتزقة بقيادة دولة الاحتلال التركي ممثلين بالائتلاف وبقايا ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي".

وتابع البيان "بدأ الهجوم من ثلاثة محاور من السكن الشبابي بالأشرفية ومن القسم الشرقي للحي ومحور الكاستيلو، مستخدمين الأسلحة الثقيلة كصواريخ الفيل وأسطوانات الغاز شديدة الانفجار ولم يكتفوا بذلك بل استخدموا أيضاً الأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحرمة دولياً تسبب بانهيار البنية التحتية والمناطق المأهولة".

وتابع "هبَّ كل شعب الشيخ مقصود والأشرفية بكل مكوناته للدفاع عن الحيين ممثلاً بقوات حماية الشعب والمرأة YPG وYPJ، وبتكاتف الشعب جنباً إلى جنب الذي امتلك سلاحاً أشد وأقوى من سلاحهم وهو سلاح أخوة الشعوب والعيش المشترك والمصير المشترك وقدموا عشرات الشهداء في سبيل الدفاع عن الشيخ مقصود وكل حلب وأصبحت مثالاً لحرب الشعب الثورية".

دعا البيان "الشعب السوري بكل مكوناته إلى الالتفاف حول مشروع الإدارة الذاتية؛ لأنه الوحيد الذي يضمن حرية وحقوق كل شعوب المنطقة ويحافظ على سوريا حرة ديمقراطية لكل السوريين".

(ن ش/ ف)

ANHA