​​​​​​​مجلس الصحة في حلب يُجري جولات لضبط الأسواق

وعادة يُجري مجلس الصحة جولات دورية بهدف مراقبة صلاحية المواد وضبط الأسعار المحددة من قبل البلدية، وفي شهر رمضان، كثف المجلس دورياته، حيث يشهد الشهر عادة ارتفاعاً في الأسعار مع تزايد الطلب على المواد.

وشملت الجولة التي أجراها مجلس الصحة، محال ومخازن المواد الغذائية والحلويات ومحال اللحوم والصيدليات.

واكتفى المجلس خلال جولة اليوم بتوجيه إنذار شفوي لبعض المحال المخالفة.

وقال الرئيس المشترك في مجلس الصحة لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، نشأت زيباري" نقوم بشكل يومي وبالتنسيق مع لجنة الضابطة في بلدية الشعب بجولات في الأسواق وكافة المحال التجارية للتأكد من صلاحية المواد، وتعقيم المحال والتزام أصحابها بالإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من الأمراض".

وطالب زيباري كافة أصحاب المحال التجارية بالتأكد من تاريخ صلاحية المواد الموجودة في محالهم.

هذا وقد أتلفت بلدية الشعب، قبل يومين،2 طن من المواد منتهية الصلاحية ضبطتها عقب جولات في الشيخ مقصود والأشرفية.

(ح م/م)

ANHA