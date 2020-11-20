​​​​​​​مجلس الشدادي ينظم احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي

وشارك في الاحتفالية التي نظمها مجلس ناحية الشدادي الأطفال وعدد غفير من الأهالي، وأعضاء المؤسسات المدنية، حيث تخلل الاحتفالية رقصات شعبية قدمتها فرقة نجوم الشبيبة وعدد من العروض الغنائية.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي علاء العمر أن الأطفال هم الجيل الصاعد الذي يعتمد عليه المجتمع في المراحل القادمة لبناء مجتمع قوي وسليم ومتطور، وهم الركيزة الأساسية التي يجب على الكل الاهتمام بها.

ونوه العمر أن يوم الطفل العالمي هو فرصة للاهتمام بالأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم خلال فترة الحرب في سوريا وكذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة للترفيه عنهم وتكريمهم في يومهم.

وأردف العمر أن التكريم للأطفال هو بهدف الوقوف مع الطفل معنوياً وجعله يدرك أن الركيزة التي نعتمد عليها في المستقبل وبالدرجة الأولى الترفيه عنه لكون أطفالنا عاشوا أيام صعبة حرموا من خلالها من أبسط حقوقهم على مدار عدة سنوات ونعمل جاهدين من خلال الاجتهاد الشخصي ودعم المنظمات التي ترعى الطفل والطفولة لتلبية أبسط حقوقهم .

ويذكر أن الهدايا والجوائز التي قدمت للأطفال هي هدايا رمزية من قبل مجلس الناحية والمؤسسات المدنية عربون محبة لكافة الأطفال في يومهم العالمي.

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ANHA