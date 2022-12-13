​​​​​​​مجلس الشباب لحزب سوريا المستقبل يعقد ثاني اجتماع موسّع له في حلب

عقد مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع له في صالة طلة حلب الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وبحضور ممثلين وممثلات عن مجالس الشبيبة والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الناطق باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل محمد برو، كلمة، أشار فيها "نحن في مرحلة مفصلية، وآثار الحرب أنهكت المجتمع بأكمله، والتأثير الأكبر نالته الفئة الشابة".

ونوّه برو "سياسات الدول الخاطئة؛ هي التي دفعت بالشباب إلى المجهول، حيث يسّرت لهم الهجرة، ووجهتهم إلى الضياع من خلال المتاجرة بالمخدرات وغيرها".

شدد برو على بذل المزيد من الجهود وإدراك مخاطر ما تفعله الأنظمة الحاكمة بعقول الشباب وقال: "يتطلب منا في المرحلة المقبلة المزيد من الجهود والكثير من الوعي، وعلينا أن نولي اهتماماً أكثر للشباب فهم عماد الوطن حتى لا يضطروا للهجرة".

الاستعداد للمرحلة

أما نائبة الناطق باسم مجلس الشباب العام في حزب سوريا المستقبل، بيريتان روج، فقالت "مع عقد اجتماعنا الثاني لمجلس الشباب، نبدأ مرحلة وانطلاقة جديدة تتوافق مع المرحلة ومتطلباتها، علينا أن نكون مستعدين على كافة الصعد سياسياً وعسكرياً وتنظيمياً".

وتابعت "ها هي تركيا عدوة الماضي والحاضر، قد بدأت عملياتها العسكرية علينا بالنيابة عن الرأسمالية العالمية وقوى الهيمنة وعلى الرغم من أننا نلتزم بالاتفاقات التي تحفظ أمنها وحدودها، إلا أنها تستمر في حربها ضدنا"، منوّهة "حربها تبيّن لنا خبث مخططاتها تجاهنا نحن الشعب السوري".

وبيّنت بيريتان أسباب استهداف الاحتلال التركي الفئة الشابة "كل هذه الممارسات لإضعافنا وتهميشنا، لأنه يعلم حجم قوة الشباب الواعي والثوري".

قراءة تقرير مجلس الشباب للعامين 2021-2022

بعد ذلك، قرئ تقرير مجلس الشباب للعامين 2021-2022، من قِبل عضوة مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل نورهان حمو، وتضمن الوضع السياسي وكذلك الوضع التنظيمي والأعمال والنشاطات.

ضرورة تنظيم الفئة الشابة

ثم فتح باب النقاش أمام الحضور للإدلاء بآرائهم حول الوضع التنظيمي لعمل مجلس الشباب خلال الفترة الماضية، ومن خلال التأكيد على دور التنظيم في الارتقاء بالحزب؛ للوصول إلى كافة الشباب ومختلف شرائح المجتمع وتوسيع القاعدة الجماهيرية ونشر أفكاره ومبادئه وإغناء الشخصية الحزبية من النواحي الفكرية والسياسية والثقافية، والإشادة بدور المرأة الشابة باعتبارها جزءاً أساسياً وحيوياً فعالاً في المجتمع.

لينتهي الاجتماع، بانتخاب نورهان حمو ناطقة باسم مجلس الشباب في حلب، ومحمد برو نائباً للناطقة باسم مجلس الشباب، و15 عضو وعضوة لمجلس الشباب.

(ل م)

ANHA