​​​​​​​مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل يندد بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد في حي الناصرة بمدينة الحسكة، اليوم السبت، وسط رفع المتظاهرين، أعلام حزب سوريا المستقبل، ويافطات كتب عليها "بروح شهدائنا وشهداء باريس، سنقاوم الاحتلال التركي ونحمي مكتسباتنا ونبني سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية"، "بروح نضال سارا وأفين سنضمن حرية المرأة".

وردد المتظاهرون شعارات تستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وتحيّي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتمجد بطولاتها، "قسد هزم داعش وستهزم الاحتلال والإرهاب التركي"، و"قسد فخرنا وكلنا قسد".

ولدى وصول المظاهرة إلى أمام مبنى لجنة البيئة والبلديات في مدينة الحسكة، تحولت إلى وقفة احتجاجية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، فرح السالم، بياناً، أشارت فيه "لا يزال الاحتلال التركي مستمراً بعدوانه على شمال وشرق سوريا، بالقصف المدفعي والمسيّرات والطائرات الحربية؛ لإفشال مشروع الإدارة الذاتية وضرب وحدة مكونات المنطقة".

وأضاف: "بذريعة حماية "أمنه القومي"، يرتكب الاحتلال التركي جرائم حرب بحق أهالي شمال وشرق سوريا، وسط صمت دولي".

شدد البيان "نحن مجلس شباب حزب سوريا المستقبل، نؤكد على وقوفنا والتفافنا حول قوات سوريا الديمقراطية، وأننا على أتم الجاهزية؛ للدفاع عن مكتسبات شعبنا التي حققناها بفضل دماء شهدائنا الطاهرة".

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات تمجّد الشهداء وتحيي مقاومة المرأة.

(م ح)

ANHA