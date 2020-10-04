​​​​​​​مجلس الشعب في هجين يجتمع مع قوات التحالف لمناقشة الوضع الأمنيّ والخدميّ

من أجل مناقشة الأمور الخدمية والوضع الأمني للمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع ممثّل الخارجية الأمريكية في شمال شرق سوريا والقائد العسكري لقوات التحالف الدوليّ لدير الزور والرئاسة المشتركة لمجلس الشعب وشيوخ عشائر المنطقة الشرقية.

بدأ الاجتماع بمناقشة الأمور الخدمية والأمنية للمنطقة وفي هذا السياق تحدّث "تود إنتر سر" ممثل الخارجية الأمريكية: " يوجد تطوّر في مدينة هجين، فقد رأينا ونحن قادمون إلى هنا، استقراراً وتوجد حركة أسواق وسوف ندعم هذا الاستقرار في المنطقة ونؤمّن مشاريع تخدمها أيضاً".

كما تحدّث الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين صلاح السلمان: " المنطقة بحاجة لدعم أكثر من الناحية الخدمية والأمنية، أمّا ما يخصّ الزراعة في المنطقة، فإنّها تعاني من نقص في الإمكانيات، حيث الجمعيات الفلّاحية عاطلة عن العمل بنسبة70% وهي بحاجة إلى صيانة، بالإضافة لحاجتها إلى محرّكات جديدة ومولّدات".

وأضاف السلمان: "بالنسبة للطرقات فإنّها بحاجة للتعديل والتزفيت بأسرع وقت ممكن، وأيضاً هناك قسم كبير من المدارس مدمّر بشكل كامل، لذلك نطالب بتقديم الدعم لإعادة تأهيل هذه المدارس".

كما تطرّق السلمان إلى الأوضاع السياسية قائلاً: "في نظرنا الوضع السياسي أهم من الخدمي؛ لأنّ الاستقرار يعني الحياة، نحن نريد الاستمرارية والحرية لشعبنا لأنّنا لا نعلم الوضع القادم، هل هناك حرب هل هناك انسحاب لقوات التحالف؟"

وفي ختام الاجتماع تحدّث ممثل الخارجية الأمريكية" تود إنتر سر": "نحن نوافقكم الرأي في هذه الموضوعات، ونحن نعمل كي تكون المنطقة آمنة، وسنعمل على دعمها وتحقيق متطلّباتها".

(ف ع/إ)

ANHA