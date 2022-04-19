​​​​​​​مجلس الرقة المدني يحيي الذكرى الخامسة لتأسيسه في مدينة الرقة

وشارك في الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مجلس الرقة المدني شيوخ ووجهاء عشائر الرقة والعشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة وريفها وحزب سوريا المستقبل.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، قرأ نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني أحمد الخليل بياناً جاء في نصه:

"في مثل هذ الأيام، تم الإعلان عن تأسيس مجلس الرقة المدني الذي جاء ثمرة جهود دؤوبة بذلها المخلصون لوطنهم، ولا زالوا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم ولشعبهم، في المضي على طريق تحقيق الأهداف التي آمن بها المجلس وجعلها نصب عينية على الدوام".

وأوضح البيان "وعلى الرغم من كل التحديات ومن كافة الجوانب، تم الوصول إلى صورة اليوم من الإنجازات، بالاستناد إلى المبادئ والأهداف والثوابت ذاتها منذ إعلان المجلس، ونتيجة الجهود المشتركة وتعاون وإرادة أبنائها شكلت أملاً لكل السوريين".

ونوه البيان "تعتبر الرقة اليوم بيتاً لكل أهلنا السوريين، الرقة التي أصر أبناؤها على إعادة بناء منازلهم بالرغم من قلة الإمكانات، تأكيداً على حبهم وتمسكهم بأرضهم التي دفعوا دماءهم الزكية للدفاع عنها، وبفضل تضحيات قواتنا قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد البيان "نحن إذ نلتقي اليوم للتعبير مجدداً عن استمرارنا في مسيرة البناء والعطاء والتضحية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها شمال وشرق سوريا عامة، والرقة خاصة، من استهداف وتخريب وسعي لبث بذور الفرقة والفتنة بين صفوف أبناء شعبنا. وقد نجحنا باقتدار في وأد الكثير من حالات الفتنة والتخريب؛ بفضل الجهود الملخصة من منتسبي قواتنا وأمننا والمخلصين من أبناء شعبنا".

وأوضح "وعلى الرغم من أهمية الرقة وموقعها الاستراتيجي المهم، والتي تعتبر مفتاح الحل السوري نرى أن الدعم الدولي خجول لا يصل إلى المستوى المطلوب".

واختتم البيان "اليوم، وفي هذه الوقفة، نجدد الوعد والعهد على استكمال ما بدأناه حتى تحقيق أهدافنا المشروعة في بناء سوريا الغد، ينعم أبناؤها بحريتهم وكرامتهم ننجز فيه مشروعنا الكبير، مشروع الأمة الديمقراطية، الذي تسوده أخوة الشعوب والعيش المشترك".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، قرأ أحمد الخليل التقرير السنوي، واستعرض من خلاله أهم المشاريع التي قامت بها لجان مجلس الرقة المدني في العام المنصرم.

وبدوره، بارك الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب، حلول الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مجلس الرقة المدني على كافة أعضاء المجلس وعلى أهالي الرقة، وتطرق إلى دور الأهالي الكبير في دعم مجلس الرقة المدني والتعاون مع لجانه.

وأكد محمد نور الذيب أن مجلس الرقة المدني قدم الكثير من الخدمات، وما يزال يقدم وأضاف "دائماً توجد الأخطاء في الأعمال وملاحظات أهلنا دائماً موجودة، ومن خلالها استطعنا أن نتغلب على كافة العقبات التي واجهتنا في عملنا".

وأوضح محمد نور الذيب أن المنطقة تشهد حصاراً خانقاً من كافة الجهات ودولة الاحتلال التركي تكثف من هجماتها على المنطقة بهدف النيل من إرادة شعوب شمال وشرق سوريا، وآخرها الهجوم على شنكال".

وبدوره، استذكر رئيس لجنة إعادة الإعمار سابقاً إبراهيم الحسن، دور مؤسسي مجلس الرقة المدني الأحياء والشهداء، وأشاد بدورهم، وأكد أن مجلس الرقة المدني استمر إلى هذا اليوم، بفضل تضحيات الشهداء وتكاتف أهالي الرقة مع المجلس المدني.

وأوضح إبراهيم الحسن "مدينة الرقة، هذه المدينة التاريخية التي كانت مهمة على مدى العصور، تستحق أن يكون الاهتمام بها كبيراً جداً، هذه المدينة تعرضت لدمار كامل وانتفضت من تحت التراب، وهي الآن تضج بالحياة، وكل هذا كان بفضل مجلس الرقة المدني الذي وضع على كاهله بناء المدينة، وتطويرها، وإرسال رسالة إلى العالم بأننا نحن من دفعنا ثمن الإرهاب، ونحن من دافعنا عن كل العالم بدماء أبنائنا وبدماء مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية".

واختتم الحسن حديثه، بالقول "مدينة الرقة كفيلة بأن تحكي لكم عن إنجازات مجلس الرقة المدني".

والجدير بالذكر أن رئيس لجنة إعادة الإعمار إبراهيم الحسن كان قد تعرض بتاريخ 11/1/2018لمحاولة اغتيال من قبل خلية إرهابية في منزله بمدينة تل أبيض.

(أ ع/خ)

ANHA