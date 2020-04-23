​​​​​​​مجلس الرقة المدني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية اختطاف الشيخ عنيزان

أقدمت عناصر مرتزقة جيش الاحتلال التركي بتاريخ 22/ 4 /2020 على اعتقال شيخ عنيزان الشيخ أحمد من منزله، وعليه أدلى مجلس الرقة المدني ببيانٍ استنكر فيه هذا العمل الإجرامي.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني محمد نور الذيب.

وجاء في نص البيان:

"تستمر القوات التركية المحتلة الغازية للأراضي السورية في تل أبيض ورأس العين وعفرين وغيرها بسلسلة الانتهاكات التي لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر، والتي لا تندرج إلا تحت مسميات لا إنسانية ولا أخلاقية وعدوانية وإرهابية، وبدون أي وجه حق.

وبتاريخ 22/4/2020 م أقدمت عناصر المرتزقة على اعتقال الشيخ عنيزان من منزله الكائن في إحدى قرى تل أبيض، والذي يُعرف بأنه إحدى الشخصيات الوطنية المساهمة في ترسيخ السلم الأهلي، وتوطيد العلاقات الاجتماعية والنسيج واللحمة السورية.

وإننا في مجلس الرقة المدني، ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية ونحمّل المسؤولية كافة للمحاكم الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة حيال ما يجري تجاه الشعب السوري في شمال وشرق سورية خاصة وسورية عامة، فإلى متى سيستمر مسلسل المعاناة ونزيف الدم السوري.

ونطالب كافة الجهات الدولية المعنية بهذه الملفات بوضع حدّ لهذه الانتهاكات وإخراج هذه القوات المحتلة من الأراضي السورية الطاهرة".

( رع /د ج)

ANHA