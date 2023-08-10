​​​​​​​مجلس الرقة المدني يفعّل السجلّ العقاري

افتتح اليوم، مجلس الرقة المدني مركزاً لتفعيل السجلّ العقاري في المدينة، لتسيير الشؤون العقارية لأهالي مدينة الرقة وريفها، وجمع الثبوتيات والأرشيف العقاري، وفقاً للمجلس.

وحضر افتتاح المركز الواقع جنوب دوار النعيم وسط مدينة الرقة، الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني وأعضاء من المجلس، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من المؤسسات المدنية في مدينة الرقة.

الافتتاح بدأ بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قص شريط الافتتاح من قبل وفاء الصواف، والدة الشهيد محمد حنكوش، ليتجول بعدها المشاركون في أقسام المركز.

وعن أهمية مركز السجلّ العقاري في مدينة الرقة، قال الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب: "تكمن أهميته في تسيير الشؤون العقارية وتنظيم المنطقة، وبناء عليه عمل مجلس الرقة المدني خلال العامين الفائتين على إنشاء مبنى للسجل العقاري، وعلى البحث وجمع المخططات المساحية نظراً لأهمية في السجلات المستقبلية".

وأضاف الشيخ محمد نور الذيب: "بعد تحرير قوات سوريا الديمقراطية لمدينة الرقة، عمل مجلس الرقة المدني بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، على الحفاظ على السجلات والمخططات المساحية التي تخص مدينة الرقة وريفها، ضمن إحدى مدارس الرقة، ومع تفعيل هذا المركز سيتم جمعها جميعاً ضمنه".

ووفقاً للمجلس، فإن عمل مركز السجلّ العقاري يبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل، ويمكن للأهالي المنطقة مراجعته لتسيير امورهم العقارية اعتباراً من تاريخه.

(م خ/خ)

ANHA