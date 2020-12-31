​​​​​​​مجلس الرّقّة المدنيّ يعقد مؤتمراً صحفيّاً يعرض فيه أعماله المنجزة عام 2020

بحضور الرئاسة المشتركة للمجس الرقة المدني ولجان المجلس وعدد من إعلاميّي وصحفيي مدينة الرقة وأعضاء المؤسّسات المدينة, عقد مجلس الرّقّة المدني مؤتمراً صحفيّاً على خشبة مسرح المركز الثقافي في الرقة.

بدأ المؤتمر بقراءة أعمال ومنجزات لجان مجلس الرقة المدني خلال عام 2020 من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس المهندس أحمد الخليل، والذي بيّن من خلال التقرير أهم المشاريع التي تمّ تنفيذها.

ومن ثمّ تمّ فتح باب طرح الأسئلة للصّحفيّين الموجودين ضمن المؤتمر وكان مجمل أسئلتهم حول الواقع الخدميّ والتعليميّ والصّحّي، بالإضافة إلى المحروقات, ومن ثمّ تمّ الإجابة على الأسئلة من قبل رؤساء اللّجان.

وبعد الإجابة عن الأسئلة، تم إنهاء المؤتمر ببيان ختامي قُرئ من قبل عضو الهيئة الرئاسة في مجلس الرقة المدني حسن مصطفى، وجاء في البيان:

"لاشكّ أنّنا اليوم نجتمع في هذه الإيجاز الصحفيّ الذي اعتاد مجلس الرقّة المدني على تنظيمه نهاية كل عام، وفي هذا الإيجاز يتم استعراض كل ما تحقّق من إنجازات وأعمال قامت بها لجان ومكاتب مجلس الرقّة المدني خلال العام المنصرم 2020.

وهو بمثابة كشف حساب يقدّمه المجلس لأبناء شعبنا الذي نحرص أن يكون على اطّلاع كامل بما يقوم به المجلس وبما يسعى للقيام به وبكلّ شفافيّة ووضوح، وهو بمثابة رسالة للآخرين, بأنّنا مستمرّون في عملنا، رغم كلّ الصعوبات التي تعترضنا، وتطوير قدراتنا وإنجاز كل ما هو هام وضروريّ لأبناء شعبنا للوصول إلى أهدافنا الكبرى في بناء وطن الحرّية والكرامة للجميع.

ونعاهد أبناء شعبنا بأن نُخلص العمل، ونحارب كلّ إهمال أو تقصير قد يبدو هنا أو هناك؛ لأنّ مسؤولية خدمة مجتمعنا هي أمانة في أعناقنا، سنحرص عليها كلّ الحرص".

(أع/إ)

ANHA