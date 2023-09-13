​​​​​​​مجلس النيجر العسكري ينهي اتفاقية دفاعية مع بنين

أعلن المجلس العسكري في النيجر، أنه سينهى اتفاقية دفاعية مع بنين المجاورة، متهماً إياها بالسماح بنشر قوات على أراضيها استعداداً لتدخّل عسكري محتمل ضد النيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس".

ولم تكشف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أي تفاصيل حول عمليات الانتشار المحتملة، وقالت النيجر الأسبوع الماضي إن المحادثات مع المجموعة مستمرة.

وقال المجلس العسكري في بيان بثه التلفزيون الحكومي أمس، إن بنين "سمحت بنشر جنود ومرتزقة ومواد حربية" في سياق تدخّل محتمل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

(م ش)