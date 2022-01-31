​​​​​​​مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية

وقالت الأمانة العامة في بيان لها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، أدناه أسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهم كما يأتي:

1- خالد صديق عزيز محمد

2- فيصل محسن عبود الكلابي

3- شهاب أحمد عبد الله النعيمي

4- حسين أحمد هاشم الصافي

5- أحمد موح عمران الربيعي

6- أحمد يحيى جاسم جويد الساعدي

7- صباح صالح سعيد

8- كاظم خضير عباس داوغنه

9- رزكار محمد أمين حمه سعيد

10- كلاويز علي أمين بيره

11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن

12- ريبوار أورحمن وستاصالح عارف

13- حمزة بريسم ثجيل المعموري

14- هوشيار محمود محمد مصطفى زيباري

15- حسين محسن علوان الحسني

16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد

17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي

18-برهم أحمد الحاج صالح أحمد

19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان

20- إقبال عبد الله أمين الفتلاوي

21- خديجة خدا يخش أسد قلاوس

22- جبار حسن جاسم

23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي

24- رعد خضير دفاك صايل

25- أوميد عبد السلام قادر طه بالاني

(د ع)