​​​​​​​مجلس النواب الليبي يصادق على قانون الانتخابات التشريعية

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح لفرانس برس: "إن مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية"، بدون الكشف عن عدد النواب الذين صوّتوا لصالح القانون.

وأضاف بليحق: "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية؛ يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم".

من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أنه "بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون قد أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا".

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتحسّن الوضع نسبياً منذ بداية العام في ليبيا، مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وعانت حكومة الدبيبة من مشاكل كبيرة، أهمها الخلاف مع البرلمان حول اعتماد الموازنة العامة التي رفضها مجلس النواب.

وقبل أسبوعين، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ "شرعية"، وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.

(د ع)