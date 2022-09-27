​​​​​​​مجلس النواب اللبناني يجتمع الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية

وسيجتمع مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس 29 أيلول/ سبتمبر الحالي عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية، بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

ودستورياً يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.

وفي حال لم يكن بري دعا إلى جلسة، كان سيعقد البرلمان اجتماعاً إلزامياً قبل 10 أيام من انتهاء ولاية عون، وهي جلسات قد لا تفضي إلى انتخاب رئيس، مما يدخل البلاد بحالة الفراغ.

وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، قد انطلقت في الأول من أيلول/ سبتمبر الجاري على أن تستمر حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية.

(د ع)